محافظ أسيوط: تزايد الإقبال على المبادرة القومية للكشف عن صحة المرأة

أعلن محافظ أسيوط جمال نورالدين عن تزايد الإقبال على المبادرة القومية للكشف عن صحة المرأة والتي تتم تحت شعار "الست المصرية هي صحة مصر"، وذلك استكمالًا للمبادرة الرئاسية "100 مليون صحة".



وقال المحافظ -في تصريحات اليوم "الثلاثاء"- إن عدد المترددين على الوحدات الصحية بلغ 158 ألفا و11 سيدة منذ بداية المبادرة أول الشهر الجاري وحتى الآن حيث تشهد إقبالًا كثيفًا من السيدات.



وأضاف أنه يجرى متابعة مستمرة وبصفة يومية لفعاليات المبادرة بمختلف القرى والنجوع لافتًا إلى أن الحملة تستهدف النساء من سن 18 سنة ودون حد أقصى، كما تشمل ندوات للتوعية الصحية لهن وللفتيات وتوعيتهن بكيفية الفحص الدوري للثدي، وأهمية التغذية السليمة للحد من زيادة الوزن وبالتالي الحماية من الأمراض المصاحبة له.. لافتا إلى التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والمديريات الخدمية والمجلس القومي للمرأة في هذا المجال.



وناشد نور الدين، السيدات بضرورة المشاركة في فعاليات الحملة، مشيدًا بدور معهد جنوب مصر للأورام في علاج السيدات المصابات اللاتي تم تحويلهن من الوحدات والمراكز الصحية وتقديم الدعم الطبي اللازم لهن.



من جانبه، أكد وكيل وزارة الصحة بأسيوط الدكتور محمد زين الدين حافظ، أن الحملة الرئاسية تستهدف فحص مليون و327 ألفا و936 سيدة بالمحافظة، لافتا إلى أنه تم الاستعداد الكامل للحملة من خلال تجهيز 154 وحدة صحية وتم الدفع بعدد 154 فرقة طبية متكاملة مكونة من (طبيبة وممرضة للعمل مدخل بيانات وممرضة لقياسات الضغط والوزن والطول والسكر وممرضة تنظيم أسرة أو رائدة للتثقيف الصحي).



وأوضح أن إجمالي العاملين في المبادرة بلغ 616 طبيبة وممرضة ورائدة بخلاف فريق الإشراف بالمديرية والإدارات ويتم العمل من 9 صباحًا وحتى 3 عصرًا في أيام العمل الرسمية فقط بدون العطلات.



من ناحيته، قال مدير عام الرعاية الأساسية والطب الوقائي بمديرية الصحة والمشرف على المبادرة الدكتور أسامة حجازى، إن إجمالي المترددين على المبادرة حتى اليوم بلغ 158 ألفا و11 سيدة وإن إجمالي من تم فحصهن وتوعيتهن بلغ 97 ألفا و306 سيدات ومن تم توعيتهن فقط 60 ألفا و705 سيدات بينما بلغ عدد المحالين لمعهد جنوب مصر للأورام 7183 سيدة.

