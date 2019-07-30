التضامن تواصل جهودها المكثفة في استقبال أفواج ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية

تواصل البعثة الرسمية لحج الجمعيات الاهلية بوزارة التضامن الاجتماعي جهودها المكثفة في استقبال أفواج ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية والبالغ عددهما 12 ألف حاج وتقديم كافة الخدمات لهم حيث صرح ايمن عبد الموجود رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي أن الغد الاربعاء 31 من يوليو سيشهد تفويج ١٠٠٦ حاجا الى مكة المكرمة من محافظات وشمال سيناء وجنوب سيناء و المؤسسة والذين ستنطلق رحلاتهم من مطار القاهرة كما سيشهد تفويج حجيج أسوان من مطار أسوان وذلك في اطار ما اتخذته وزارة التضامن الاجتماعي هذا العام من إجراءات تنسيقية مع وزارة الطيران لاستخدام بعض المطارات الاقليمية في نقل الحجيج في رحلتي الذهاب والعودة.





وأكد عبد الموجود أن رحلات التفويج عبر الجسر الجوى ستستمر حتى 4 من أغسطس القادم مشيرا الى غرفة العمليات المشكلة في حالة انعقاد دائم على مدى ساعات اليوم وأن أفراد لجان البعثة تم منحهم التسهيلات والإمكانات اللازمة لتسهيل عملهم وتوفير كافة الخدمات اللازمة لضيوف الرحمن.





واوضح عبد الموجود أن حالة الحجيج مطمئنة وانهم يتلقون الرعاية الكاملة مشيرا الى ان مقر البعثة هو فندق الايمان جراند بمكة المكرمة والايمان رويال بالمدينة المنورة وأنه يتم استقبال والرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحجيج وذويهم على الرقم الخاص ببعثة حجيج الجمعيات الأهلية 966576507579.





وعلى الجانب الآخر تستمر مديريات التضامن الاجتماعي في دعم ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الاهلية حيث صرح ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، أنه تم توديع الحجيج الذين غادروا الى الاراضى المقدسة من مطار الغردقة الدولى حيث كان في توديعهم العميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لمكتب محافظ البحر الأحمر نيابة عن محافظ البحر الأحمر والمشرفين لتسهيل الإ جراءات على الحجيج.



