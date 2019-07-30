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أهمها الاهتمام بالتعليم والصحة وتيسير الزواج.. رسائل الشباب للرئيس السيسي قبيل انطلاق مؤتمر الشباب

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 04:57 م
صدى البلد
ماجده المهدى _ عدسة : هدير عبده
تنطلق اليوم الثلاثاء أولى فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة والذي يقام في العاصمة الإدارية ويستمر حتى غدا لبحث أهم الملفات والقضايا التي تخص الشباب.

رصدت عدسة "صدى البلد" رسائل الشباب الموجهة للرئيس السيسي بمناسبة المؤتمر الوطني للشباب.


في البدايه تقول شريهان فتوح أن الرئيس السيسي انتقل بمصر إلى مرحلة التقدم والازدهار ولم نكن نتوقع في يوم من الأيام إلى أن تصل مصر لهذه المرحلة من التطور.

وأشار شريف مصطفى إلى أن فكرة مؤتمر الشباب جيدة جدا لمشاركة الشباب في حل المشاكل التي تواجه المجتمع وطرح الملفات والقضايا المجتمعية الهامه للارتقاء بهذا البلد.


وأضاف محمد عصام أن الرئيس السيسي قام بمشاريع كبيرة ساهمت في نقل مصر نقله حضارية عظيمة، مشيرا إلى أنه يطلب من الرئيس السيسي تسهيل أمور الزواج للشباب وتوفير إسكان شباب مناسب.


وأوضح محمد أنه يجب الاهتمام بالتعليم أكثر من ذلك خاصة بعد خروج مصر من التصنيف العالمي للتعليم وانه لا يوجد دولة في العالم تستطيع أن تزدهر بدون تعليم جيد وأنه بالعلم ترتقي الأمم لافتا إلى أنه يطلب من الرئيس السيسي ان يهتم بملف التعليم والصحة.

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