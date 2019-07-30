البيئة: ظهور أفعى التجمع "الطريشة" ليس له علاقة بقتل الكلاب

قال الدكتور أيمن حمادة مدير عام تنوع الأنواع والأجناس بوزارة البيئة، إن ظهور الأفعى المقرنة ثعبان "الطريشة"، فى منطقة التجمع الخامس لا يطلق علية انتشار للأفعى، خاصة أن البيئة الأساسية للأفعى فى منطقة صحراوية جافة، وهى البيئة الأصلية لإنشاء الكمبوند قائلا: "إنتو اللي رحتوا لحد عندها مش هي اللى جات عندكم".



وأشار حمادة فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " إلى أنه حتى الآن تم رصد ظهور أفعى واحدة، وهذا ليس انتشارا، مؤكدًا أن ظهور الأفعى ليس له علاقة بظاهرة القضاء على الكلاب الضالة فى الشارع، موضحا أن هذا النوع من الطريشة غير منتشر على الإطلاق، وأنه من النوع الشديد السمية، بالإضافة إلى أن هجماته سريعة وغير متوقعة، ولكنه لا يبادر بالهجوم على الضحية بدون الاعتداء علية وإثارته.



يذكر أنه سادت حالة من الرعب والقلق داخل كمبوند بالتجمع الخامس، انتشرت بين سكان المدينة التابعة للقاهرة الجديدة، عقب ظهور الأفعى المقرنة ثعبان "الطريشة"، ما جعل الأمر حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وأثار الخوف والفزع بين الناس، خاصة عقب ارتباطه بأنه جاء نتيجة للقضاء على الكلاب الضالة هناك.



