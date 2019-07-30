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مصر واليونان توجهان رسالة إلى تركيا بشأن التنقيب في المتوسط

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 08:06 م
سامح شكري خلال زيارته
سامح شكري خلال زيارته إلى اليونان
مروة إبراهيم
اتهمت اليونان، اليوم الثلاثاء، تركيا بتقويض الأمن في شرق البحر المتوسط عبر التنقيب على البترول والغاز قبالة سواحل قبرص، في أقوى تعليق حول القضية من الحكومة اليونانية المنتخبة حديثا.

وقال نيكوس ديندياس وزير الخارجية اليوناني، خلال مؤتمر صحفي بعد مباحثات مع نظيره المصري سامح شكري، إن التحركات التركية غير القانونية، والتي تتحدى القانون الدولي، تضع أمن المنطقة في خطر، كما أنها مرفوضة بشكل كامل.

وأضاف ديندياس، بعد ساعات من عودته من رحلة إلى قبرص، أنه "ناقشنا هذا الانتهاك الصارخ لسيادة قبرص وحقوقها السيادية من قبل تركيا".

وذكرت وكالة "رويترز" أن شكري لم يذكر تركيا بالاسم، لكنه قال "ناقشنا الاستفزازات في المنطقة، وضرورة احترام القانون الدولي حتى تتوقف الاستفزازات".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد مرارا وتكرارا على أن بلاده ستواصل التنقيب عن النفط قبالة سواحل قبرص، بعد أن دعت دول جنوب أوروبا تركيا إلى وقف أعمالها غير الشرعية في المنطقة.

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