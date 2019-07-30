ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

سائل: اشتريت شاة ومرضت فذبحتها قبل العيد فهل تحسب أضحية.. والإفتاء تجيب

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 10:27 م
الأضحية
الأضحية
محمد صبري عبد الرحيم
قالت دار الإفتاء، إن الأضحية سنةٌ مؤكَّدةٌ في حق المسلمين المستطيعين، وتتعين الأضحية بالتعيين، فإذا تلفت الأضحية المعينة قبل العيد بغير تفريطٍ أو تقصيرٍ من صاحبها فليس عليه الإتيان بغيرها.

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «اشتريت شاةً للأضحية، وقبل حلول عيد الأضحى بثلاثة أيام أكلت فوق طاقتها وأشرفت على الموت، فقمت بذبحها خوفًا من نفوقها وقمت بتوزيعها على الفقراء، فهل تعتبر أضحية أم صدقة؟» أن ما فعله مقدِّمُ السؤالِ من قيامه بذبحها قبل العيد عندما أصابها المرضُ وأشرفت على الموتِ، وقيامه بتوزيع لحمها على الفقراء، عملٌ مشروعٌ، إلا أن لحمها هذا لا يعد أضحيةً، بل هو صدقةٌ تصدَّق بها، والله سبحانه وتعالى يجزيه خيرًا.

وأكدت أن الأضحية لا تكون إلا بالذبح بعد صلاة العيد كما هو مقررٌ شرعًا؛ لقوله سبحانه وتعالى: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ» [الكوثر: 2]، ولقول سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ» رواه أبو داود.

ترشيحاتنا

أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 30-7-2019.. الظهور الأول لـ محمود متولي في الجزيرة

المتهم فشل ليلة الدخلة.. تفاصيل التقرير الطبي لقاتل عروسته يوم الصباحية فى المنوفية

أحمد موسى ينتقد تقرير التعبئة والإحصاء لهذا السبب .. فيديو

في 30 يوم.. ريهام سعيد بين شائعات الوفاة ومرض مجهول وعمليات التجميل .. تسلسل زمني

أول تعليق من نجم الوداد البيضاوى بعد الانضمام إلى الزمالك

مي حلمي تشعل تويتر.. شاهد ما فعلته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. محمد صلاح يداعب الكرة في معسكر ليفربول استعدادا للموسم الجديد

بمجموعة فساتين ملفتة.. ملكة جمال مصر تتألق فى حفل زفافها بإطلالات جذابة.. شاهد

شريف مدكور ينشر صورتين ويعلق: كل ما أشوفهم لازم أدمع.. شاهد