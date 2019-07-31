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فن

قبل حفلها بالساحل الشمالي.. النجمة جينيفر لوبيز تصل لإسرائيل

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 01:01 ص
جينفير لوبيز
جينفير لوبيز
محمد نبيـل
وصلت النجمة الأمريكية جنيفر لوبيز أمس الثلاثاء إلى مطار بن غوريون بإسرائيل، لإحياء حفلها الأول في تل أبيب وذلك يوم الخميس المقبل.

ويأتى الحفل قبل حفلها المنتظر أن يقام يوم الجمعة 9 من شهر أغسطس المقبل فى مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالى.

وقد تم تحديد ثلاثة فئات من التذاكر بداية من 2000 جنيه، و4000 جنيه لفئة الـ VIP، والأعلى بـ 4500 جنيه للـ Golden Circle والتى تم بيعها بالكامل.

jennifer lopez مغنية راقصة وممثلة أمريكية مشهورة مواليد نيويورك 1969، وتعد لوبيز الملقبة بـJ LO أكثر الشخصيات الأمريكية اللاتينية ثراءً، حيث باعت في حياتها ما يقارب 55 ألبومًا غنائيًا حول العالم.

وأبرز ما قدمت جينيفر لوبيز من أغانٍ: Ain't It Funn"،"Dance with Me"، "Baby I Love U!"،"Brave"، "Be Mine" "Whatever You Wanna Do"،""On the Floor.

وشاركت فى عدد من الأفلام ومنها، Angel Eyes ،Shall We Dance? ، The Back-up Plan.

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