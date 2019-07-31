سوق السيارات المستعملة.. أسعار دايهاتسو تيريوس بعد التخفيضات.. فيديو

جذبت السيارة دايهاتسو تيريوس موديل 2010 أنظار المارة في سوق الجمعة للسيارات المستعملة في مدينة نصر، حيث خصص التجار مكانًا فريدًا في السوق لعرضها.



وتنوعت أسعار السيارات في مصر وفقًا لحالتها وسنة الصنع، ولم تتأثر الأسعار بشكل كبير بعد اتفاقية إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، إلا بنسب طفيفة في سوق المستعمل.



وتتراوح أسعار السيارة دايهاتسو تيريوس موديل 2010 والقريبة منها بين 180 و 190 ألف جنيه على حسب حالة السيارة.



ورصد "صدى البلد" من خلال تقرير الفيديو المرفق أسعار السيارة دايهاتسو تيريوس موديل 2010 .

