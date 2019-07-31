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رياضة

الأهلي يعلن قيمة صفقة محمود متولي.. وبروتوكول تعاون مع الدراويش

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 01:53 ص
محمود متولي
محمود متولي
نور عادل
أعلن النادي الأهلي عن قيمة صفقة انضمام محمود متولي قادمًا من النادي الإسماعيلي، إلى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال أمير توفيق في تصريحات تليفزيونية ان إدارة الأهلي بدأت منذ فترة طويلة المفاوضات مع الإسماعيلي ومحمود متولي من أجل ضم اللاعب، وهذا ما كان عاملاً مساعداً في نجاح الصفقة.

وأضاف أمير توفيق:" قيمة الصفقة الحقيقية بلغت 15 مليون جنيه، وهذا المبلغ نراه كمسئولين داخل النادي الأهلي مناسب جدًا" 

واستطرد أمير توفيق: "محمود متولي كان لديه في عقده عام وحيد، ولكننا اتفقنا مع ادارة الاسماعيلي على بروتوكول تعاون".

وأكمل أمير توفيق:" اتفقنا على وضع بروتوكول تعاون بين الفريقين بسد احتياجات الطرفين، وتبادل اللاعبين بين الناديين من أجل شراكة ناجحة خلال الفترة المقبلة".

وواصل مدير التعاقدات بالأهلي تصريحاته قائلا:" الصفقة انتهت في السادسة صباح أمس الثلاثاء، بتوقيع العقود بشكل رسمي، وكان رئيس مجلس إدارة النادي محمود الخطيب ومستشار التعاقدات يتابعان الموقف هاتفيًا لمعرفة آخر التطورات.

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