التفاصيل الكاملة لـ صفقة مجدي قفشة.. رغبة اللاعب تنصر الأهلي على الزمالك.. ومطالب من بيراميدز لإنهائها

لا صوت يعلو في الوقت الحالي، فوق صوت فترة الانتقالات الصيفية في الشارع المصري، وأخبارها حول انضمام اللاعبين إلى الفرق المختلفة وأبرزها ثلاثي قمة الدوري، الأهلي والزمالك وبيراميدز.





حالة من الصراع والشد والجذب بين الفرق الثلاثة على أبرز اللاعبين في الدوري، وعلى اللاعبين داخل تلك الفرق، خاصة من نادي بيراميدز والذي من المحتمل أن يخرج منه بعض اللاعبين.





محمد مجدي قفشة

يعد محمد مجدي قفشة أحد أهم لاعبي والمميزين داخل صفوف نادي بيراميدز، وأحد أبرز اللاعبين المثار حولهم الجدل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





لم يكن حظ محمد مجدي قفشة بالجيد خلال الموسم الماضي، فلم تكن له العديد من المشاركات مع بيراميدز في اول مشاركاته بالدوري الممتاز بعدما انضم للفريق قادمًا من نادي انبي، وذلك وسط تعاقب المدربين الأجانب والمصريين.





صراع جديد بين الأهلي والزمالك





حالة من الصراع الكبير بين مسئولي الأهلي والزمالك على ضم محمد مجدي قفشة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعدما استقر مسئولو فريق بيراميدز السماح للاعب بالرحيل عن صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد.





يرغب قطبي الكرة المصرية في التعاقد مع اللاعب وذلك بسبب امكانياته الكبيرة، بالاضافة الي رغبة الفريقان في سد احتياجتهما في مركز صانع الالعاب الذي يجيده محمد مجدي قفشة.





رغبة اللاعب





حسمت رغبة اللاعب وفق مصادر خاصة لـ "صدى البلد" انتقاله الي النادي الاهلي وذلك بتأكيد من محمد مجدي قفشة لمسئولي نادي بيراميدز رغبته في الانتقال الي الاهلي وليس الزمالك.





وأكدت المصادر ان اللاعب على بعد خطوة وحيدة من النادي الأهلي وانه من المقرر ان يتم الاعلان عن انضمام اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة.





تفاصيل الصفقة





أكدت مصادر من داخل نادي بيراميدز أن مسئولو الفريق سيسمحون للاعب بالرحيل الي النادي الاهلي ولكن مقابل مادي مرجح أن يكون 12 مليون جنيه، والحصول على خدمات لاعبين من الفريق الأحمر.



