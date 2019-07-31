مفاجأة من رئيس الزمالك لجماهير النادي خلال مداخلة على قناة المحور.. تعرف عليها

فاجأ المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، جمهور النادي في أثناء حديثه لقناة المحور، إذ منح الحديث لـ محمد عواد حارس مرمى فريق الإسماعيلي المنتقل حديثا إلى صفوف الزمالك الذي كان يجلس إلى جواره.





ووجه محمد عواد الشكر للمستشار مرتضى منصور بعد تمسكه بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وقال محمد عواد: "أتوجه بالشكر لجميع من ساندني للتواجد في نادي الزمالك، وأشكر رئيس النادي الإسماعيلي على إتمام التعاقد".





وأضاف محمد عواد : "أتمنى أن أكون عند حسن ظن جماهير نادي الزمالك وأن نحقق البطولات التي سنشارك فيها خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى سعادته الكبيرة بالتواجد داخل القلعة البيضاء.



