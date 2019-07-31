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فن

في أول ظهور لها بعد الولادة.. جنات تحيي حفلاً لـ شركة محمول.. صور

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 03:08 ص
جنات تحيي حفل لشركة
جنات تحيي حفل لشركة محمول في أول ظهور لها بعد الولادة
محمد صبحي
أحيت النجمة جنات حفلا غنائيا ضخما مساء أمس الثلاثاء في أول ظهور لها عقب الولادة وعودتها لممارسة أنشطتها الفنية وذلك داخل فندق ماريوت الزمالك.

أقيم الحفل بمناسبة إطلاق إحدى شركات الهواتف المحمولة لإصدار جديد لها، بحضور عدد كبير من الفنانين ومشاهير المجتمع بالإضافة الى عملاء الشركة وخبراء الهواتف الذكية. 

وقدم فقرات الحفل الإعلامي خالد عليش، وأشعلت جنات الحفل بالعديد من أغانيها الرومانسية والطربية المميزة منها "حب جامد" ،"بحبك" ،"حبيبي علي نياته" ،"خيط ضعيف" .. بالإضافة إلى "موعود" للعندليب عبد الحليم حافظ و"سهر الليالي" لفيروز و"اسمعوني" لـ وردة.

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