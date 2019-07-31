في أول ظهور لها بعد الولادة.. جنات تحيي حفلاً لـ شركة محمول.. صور

أحيت النجمة جنات حفلا غنائيا ضخما مساء أمس الثلاثاء في أول ظهور لها عقب الولادة وعودتها لممارسة أنشطتها الفنية وذلك داخل فندق ماريوت الزمالك.





أقيم الحفل بمناسبة إطلاق إحدى شركات الهواتف المحمولة لإصدار جديد لها، بحضور عدد كبير من الفنانين ومشاهير المجتمع بالإضافة الى عملاء الشركة وخبراء الهواتف الذكية.



