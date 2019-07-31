ترقب بسبب صلاح.. فيفا يعلن المرشحين لجوائز الأفضل في العالم 2019.. اليوم

يعلن اليوم، الأربعاء، الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" قوائم المرشحون لجوائز الأفضل في العالم عن موسم 2018-2019.



وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، عبر الموقع الرسمي، أنه سيتم الإعلان اليوم، الأربعاء، عن قوائم الأفضل في العالم، عبر الصفحات الرسمية للاتحاد على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأضاف الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، أنه سيتم الإعلان عن المرشحين لجائزة أفضل مدرب للسيدات في الواحدة ظهر، وبعدها بساعة المرشحين لجائزة أفضل مدرب رجال، وفي الثالثة عصرا قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعبه، وأخيرًا قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم في الرابعة عصرا.



ومن المتوقع أن يتواجد النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، ضمن قائمة أفضل لاعب في العالم 2019، بعدما توج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي، وقاد فريقه للتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد غياب 14 عاما.



وكان الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، توج بجائزة أفضل لاعب في العالم الموسم الماضي، بعد صراع شرس مع النجم محمد صلاح، وكريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس.



ومن المقرر أن يعلن فيفا عن جوائز الأفضل في العالم يوم 23 سبتمبر المقبل في حفل بمدينة ميلانو الإيطالية.

