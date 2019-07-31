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الرئيس السيسي يشهد حفل تخريج أول دفعة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي.. فيديو

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 11:11 ص
حفل تخريج أول دفعة
حفل تخريج أول دفعة من البرنامج الرئاسى
شيرين عادل
يشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي انطلقت فعالياته لليوم الثاني، اليوم الأربعاء، حفل تخريج أول دفعة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقى.

ويشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي انطلقت فعالياته أمس الثلاثاء، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، انعقاد المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، والذى يستهدف عرض خطط وجهود الدولة لتوفير سبل الحياة الكريمة لكل مواطن مصري، بالإضافة إلى شرح أبعاد المبادرة، وإتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذها.

ويعقد المؤتمر في حضور عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية، بالإضافة إلي رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحملة.

كما سيتم خلال المؤتمر الإعلان عن سفراء لمبادرة حياة كريمة من الشخصيات العامة والفنانين كسفراء للمواطن المصري.

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