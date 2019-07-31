الحضرة تحتفى بموسم الحج في عيدها الرابع بـ الأوبرا.. الجمعة

تحتفي مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفي بموسم الحج، وذلك خلال حفلها المقام بمناسبة مرور اربعة أعوام على تأسيسها فى الثامنة مساء الجمعة المقبل على المسرح المكشوف بدار الأوبرا.





وأعدت الحضرة برنامجا مميزا يتضمن الكثير من المفاجآت الفنية منها مشاركة ضيوف الشرف المنشدين محمود التهامى ووائل الفشنى بمصاحبة فرقة دراويش العمده لفنون التنورة الفلكلورية، إلى جانب مجموعة مختارة ومتنوعة من الابتهالات والاناشيد في مدح الرسول الكريم وإبراز قيم وسماحة الدين الإسلامى بالإضافة الى عدة قصائد تصور مشاعر الحجيج أثناء أداء المناسك.





جدير بالذكر أن مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفى تأسست عام 2015 بهدف الحفاظ على التراث الروحاني من الذكر والمديح وتقديم كل ما هو خاص بتراث الحضرات الصوفية المصرية.



