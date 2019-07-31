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رياضة

بعد قراءته سورة الفلق.. مرتضى منصور يتهم الأهلي بالحسد: كسبوا الدوري بالسحر

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 01:11 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
منتصر الرفاعي - ملك موسي
بدأ مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مؤتمره الصحفي اليوم، الأربعاء، بقراءة سورة "الفلق"، خوفا من الحسد لصفقات الزمالك الجديدة.

وقال مرتضى منصور: "خلي سيد عبد الحفيظ يفرح بمحمود متولي أبو ثلاثة رباط صليبي، الصفقات اللي عملناها دي الصفقات اللي بجد".

وأضاف رئيس نادي الزمالك أن السحر سبب فوز الأهلي ببطولة الدوري الممتاز، وشدد على أن جروس سبب ضياع الدوري في الفترة الماضية، مؤكدا أنه سينشر التسجيلات الخاصة بجلساته مع جروس وتحذيره له من الاعتماد على 14 لاعبا فقط.

ووجه مرتضى منصور التهنئة للجنتي المسابقات والحكام بعد فوز الأهلي بالدوري الممتاز، موضحا أن هناك مجاملات للفريق المنافس باحتساب ركلات الترجيح للمنافس واستعرض تسجيلات فيديو لبعض مجاملات الحكام للدوري.

ويعقد رئيس النادي الأبيض مؤتمرا صحفيا في مقر النادي اليوم للإعلان عن الصفقات الجديدة، بالإضافة إلى الراحلين عن القلعة البيضاء.

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