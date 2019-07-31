وزيرة التضامن تكشف عن معايير اختيار القرى الأكثر فقرا.. فيديو

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن أهداف مبادرة حياة كريمة، إتاحة فرص عمل للشباب في القرى، مشيرة إلى أن شباب القرى، هو المهتم بتحسينها وتطويرها.



وأضافت وزيرة التضامن، في كلمتها خلال فعاليات جلسة المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يتم البدء بالقرى الأعلى فقرا، وذلك بعد الرجوع لخريطة القرى الأكثر فقرا، مشيرة إلى أن معايير اختيار القرى تكون بناء على نسبة الفقر، والتعليم، وشبكات الطرق.



وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه يتم التنسيق بين الوزارات المعنية، وهم التخطيط، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، لإتاحة البيانات للجمعيات الأهلية عن الأسر واحتياجها، لمساعدتهم في تقديم الدعم لهذه القرى.



ويشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي انطلقت فعالياته أمس الثلاثاء، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، شرح أبعاد المبادرة، وإتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذها.



