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قبل العيد حضري الرقاق الطري على أصوله

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 06:59 م
قبل العيد حضري الرقاق
قبل العيد حضري الرقاق الطرى على أصولة
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الرقاق الطري قبل العيد، فالكثير يفضل تناوله.

مقادير الرقاق طري:

3 كوب دقيق

رشة ملح

رشة سكر

2 ملعقة كبيرة سمنة

ماء للعجن

طريقة تحضير رقاق طري:

* يخلط الدقيق والسكر والملح والسمنة.

* يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة.

* تقطع كرات وسط وتقلب في الدقيق ثم تغطى وتترك لتتخمر.

* تفرد بالنشابة حتى تصبح رقيقة.

* يزال منها الدقيق الزائد.

* توضع في طاسة خبز على النار.

* تقلب على الوجه الآخر حتى النضج.

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