قبل العيد حضري الرقاق الطري على أصوله

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الرقاق الطري قبل العيد، فالكثير يفضل تناوله.



مقادير الرقاق طري:



3 كوب دقيق



رشة ملح



رشة سكر



2 ملعقة كبيرة سمنة



ماء للعجن



طريقة تحضير رقاق طري:



* يخلط الدقيق والسكر والملح والسمنة.



* يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة.



* تقطع كرات وسط وتقلب في الدقيق ثم تغطى وتترك لتتخمر.



* تفرد بالنشابة حتى تصبح رقيقة.



* يزال منها الدقيق الزائد.



* توضع في طاسة خبز على النار.



* تقلب على الوجه الآخر حتى النضج.