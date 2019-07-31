قبل العيد حضري الرقاق الطري على أصوله

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الرقاق الطري قبل العيد، فالكثير يفضل تناوله.
مقادير الرقاق طري:
3 كوب دقيق
رشة ملح
رشة سكر
2 ملعقة كبيرة سمنة
ماء للعجن
طريقة تحضير رقاق طري:
* يخلط الدقيق والسكر والملح والسمنة.
* يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة.
* تقطع كرات وسط وتقلب في الدقيق ثم تغطى وتترك لتتخمر.
* تفرد بالنشابة حتى تصبح رقيقة.
* يزال منها الدقيق الزائد.
* توضع في طاسة خبز على النار.
* تقلب على الوجه الآخر حتى النضج.
مقادير الرقاق طري:
3 كوب دقيق
رشة ملح
رشة سكر
2 ملعقة كبيرة سمنة
ماء للعجن
طريقة تحضير رقاق طري:
* يخلط الدقيق والسكر والملح والسمنة.
* يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة.
* تقطع كرات وسط وتقلب في الدقيق ثم تغطى وتترك لتتخمر.
* تفرد بالنشابة حتى تصبح رقيقة.
* يزال منها الدقيق الزائد.
* توضع في طاسة خبز على النار.
* تقلب على الوجه الآخر حتى النضج.