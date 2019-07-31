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حوادث

المشدد 10 سنوات لمتهمين بسرقة تاجر "مواشي" في المطرية

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 05:48 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
محمد العيسوى
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، شخصين، بالسجن المشدد 10 سنوات، وذلك لاتهامهما بسرقة تاجر "مواشي" فى المطرية.

جاء بأمر الإحالة قيام المتهمين "خ.ا " 26سنة عاطل، و"ح.ك " 30سنة عاطل، بالشروع فى سرقة المتعلقات المملوكة للمجنى عليه "ف.م" تاجر مواشي وذلك بالإكراه، بعد أن قاموا باستيقافه بالطريق العام، وأشهر الأول فى وجهه سلاحا أبيض "سنجة، مطواة" مما بث الرعب فى نفسه، فتمكنا من الاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية، وهاتف محمول، وفرا هاربين.

ووجهت النيابة للمتهمين، تهمة حيازة وإحراز أسلحة بيضاء بدون تصريح، وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

بداية الواقعة عندما ألقى قسم شرطة المطرية ، القبض على المتهمين، واعترفا بسرقة المجنى عليه واعتيادهما على السرقة بالإكراه، وتحرر المحضر اللازم.

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