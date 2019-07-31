لا تهاون.. مساعد وزير الداخلية: حملات الرادار والمخدرات حفاظا على الأرواح

شدد اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، على ضرورة التواجد المروري الفعال على الطرق السريعة، وفقا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بإيجاد حلول جذرية وسريعة لكافة المشكلات المتعلقة بالقضايا المرورية، والتواجد المستمر وشن الحملات المرورية لضبط الخارجين عن القانون.



ومن جانبه، وجه اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، قيادات الطرق والمحاور الرئيسية باليقظة التامة، والتواجد المرور الفعال على مدار الـ 24 ساعة أعلى الطرق والمحاور وعلى رأسها طريقي الدائري والإقليمي، وكذلك الطرق الصحراوية.



وأشار اللواء متولي، على أن كافة الطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية يتم مراقبتها من خلال غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، مع الربط الفعال بين الأقوال الأمنية الثابتة والمتحركة على هذه الطرق، وبين شرطة النجدة ووحدات الإسعاف والحماية المدنية للتدخل في حالات الطوارئ والحوادث، لاسيما إنقاذ السيارات من خلال سيارات الانقاذ المجهزة وأوناش المرور.



كما أكد مساعد وزير الداخلية، انه لا تهاون مع الخارجين عن القانون ومخالفي قواعد وقوانين المرور الثابتة، وذلك ضمن أولوية الحفاظ على أرواح قائدي السيارات ومرتادي الطرق الصحراوية امثال طرق القاهرة - الإسكندرية الزراعي والصحراوي، وطرق البحر الأحمر الصحراوية، والطريق الدائري بأكمله.



وشدد مدير الادارة العامة للمرور، انه على قائدي السيارات على الطرق الصحراوية، الالتزام بالقواعد والقوانين، وعدم الانشغال بغير الطريق، وكذلك الالتزام بالسرعات القانونية المقررة على الطرق المختلفة للحفاظ على ارواحهم وارواح الغير، مشيرا الي ان مخالفة السرعات القانونية تعد من أبرز العوامل المؤدية لحوادث الطرق.



وتنفيذا لخطة وزارة الداخلية لوضع حلول لكافة المشكلات المرورية، فقد تم تكثيف التواجد المروري على كافة الطرق الصحراوية الرابطة بين المحافظات بالتنسيق مع الإدارات العامة لمرور القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة ومطروح والسويس وكذلك الطريق الدائري بكافة قطاعاته والطريق الاقليمي، عن طريق الدفع بسيارات الإغاثة والأقوال الثابتة والمتحركة وسيارات الدفع الرباعي والاوناش ودراجات المرور.



كما تتضمن الخطة المرورية التنسيق التام مع غرف عمليات النجدة والإسعاف والحماية المدنية، مع الربط مع غرف عمليات المحافظات المختلفة للتدخل في حالات الطوارئ التي قد تتضمن انفجار مواسير المياه أو سقوط الأشجار أو المؤثرات التي قد تؤدي الي تعطل الحركة المرورية.



فيما تواصل الإدارة العامة للمرور، تنفيذ خطتها على الطرق السريعة والصحراوية بنشر أكمنة مرورية لضبط قائدي السيارات تحت تأثير المخدر، لاسيما مخالفي السرعات القانونية المقررة من خلال اكمنة رادار ثابتة ومتحركة.



كما يتم نشر أكمنة مرورية للكشف على صلاحية الإطارات، وضبط مخالفي الحمولة من قائدي سيارات النقل، وكذلك ضبط سيارات الربع نقل التي تستخدم لنقل الركاب في الصندوق الخلفي لها.



وحفاظا على الأرواح وللتدخل في حالات الطوارئ دعت الإدارة، إلى الاتصال بالرقم 01221110000 للإغاثة المرورية على الطرق السريعة.