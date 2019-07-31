أنباء عن وفاة حمزة نجل أسامة بن لادن

أفادت قناة "الحرة" الأمريكية بأن الولايات المتحدة لديها معلومات تفيد بموت حمزة، نجل مؤسس وزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن.



وكانت الحكومة الأمريكية أعلنت في مارس الماضي عن مكافأة ضخمة قدرها مليون دولار لمن يدلي بمعلومة عن حمزة بن لادن ابن زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، موضحة أنها تسعى للحصول على أي معلومة بشأن أو بشأن موقع الحالي كما أسقطت السعودية جنسيتها عن حمزة.



وتزوج حمزة بن لادن من ابنة محمد عطا المتهم الأول في هجمات 11 سبتمبر، وقال خبراء إن حمزة الذي عرف باسم "ولي عهد الإرهاب" تم إعداده ليتولى دور القائد وتزعم القاعدة.



وكان حمزة يبلغ 12 عاما إبان هجمات 11 سبتمبر، لكن لا توجد معلومات حول تواجد حمزة مع والده خلال الهجمات على البرجين، لكنه ظهر بعضها بأشهر مرتديا ملابس أفغانية تقليدية مع أشقائه أثناء تدريبهم على حمل السلاح وفرحتهم بسقوط طائرة أمريكية، وكان جزءا من حملة إعلامية لتنظيم القاعدة، كما أشاد في وقت سابق بزعيم حركة طالبان الملا محمد عمر.