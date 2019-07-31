الخارجية الأردنية تتابع وفاة أحد رعاياها في مصر

نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن مدير العمليات بوزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية السفير سفيان القضاة أن الوزارة تتابع وفاة أحد المواطنين الأردنيين في مصر.



وأوضحت الوكالة أن الوزارة تتابع منذ صباح أمس، ومن خلال السفارة الأردنية في القاهرة وفاة المواطن الذي كان مقيمًا في مصر، إثر نوبة قلبية حادة أصيب بها.



وقال القضاة إن "السلطات المصرية المختصة أكدت لسفارتنا بالقاهرة أن أسباب الوفاة طبيعية، وتم ابلاغ ذويه بذلك".



وأضاف أن السفارة ومركز عمليات الوزارة أنهت إجراءات نقل الجثمان الذي سيصل إلى المملكة الأردنية مساء اليوم.



وأعرب القضاة عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لعائلة المتوفى، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بمغفرته ورضوانه، ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.