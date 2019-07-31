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شخصية للجيل الجديد.. الرئيس السيسي يوجه رساله قوية لـ رامي رضوان.. فيديو

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:55 م
الرئيس السيسي ورامي
الرئيس السيسي ورامي رضوان
محمد القاضي
أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حضوره مؤتمر الشباب 2019 بالاعلامي رامي رضوان.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة "اسأل الرئيس"، بـ مؤتمر الشباب 2019 المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة،: «أنا بشكرك يا رامي، أنت شخصية جميلة ومحترمة، ربنا يوفقك أنت شخصية للجيل الجديد اللي إحنا عايزينه».

ويشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي انطلقت فعالياته أمس الثلاثاء، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذها.

ويعقد المؤتمر في حضور عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية، بالإضافة إلي رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحملة.

من ناحية أخرى، كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددا من شباب خريجي الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، وذلك ضمن جلسات مؤتمر الشباب السابع.

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