وقوع إصابات في حريق أكبر شركة نفط في العالم.. فيديو

DEVELOPING: A shelter in place order has been issued as a fire rages at an ExxonMobil refinery in Baytown, Texas.



It's the latest in a series of fires in Houston area involving the petrochemical industry. https://t.co/JXh4K5ys2t pic.twitter.com/QsZsa8ARcM — ABC News (@ABC) July 31, 2019

قالت شركة إكسون موبيل إنها لا تزال تحاول السيطرة على حريق ضخم اندلع في مصفاة نفط تابعة لها في مدينة بايتاون بولاية تكساس الأمريكية بمجمع تكرير ومصنع للكيماويات.وأضافت الشركة بحسب "رويترز"، أن الحريق أسفر عن وقوع 6 إصابات، وتم إدخال السكان بالمناطق القريبة إلى منازلهم تجنبا لحدوث أي أضرار محتملة.وقالت سارة نور الدين المتحدثة باسم إكسون إن 6 أشخاص يتلقون العلاج من إصابات لا تهدد حياتهم وسط جهود لإخماد الحريق. وقالت إن المعلومات المتاحة لرصد الهواء أظهرت "عدم وجود تأثير سلبي في الوقت الحالي".وأدى الحريق، الذي كان يكافحه موظفو الشركة، إلى إطلاق دخان أسود كثيف في الهواء فوق المجمع في ضاحية هيوستن. وقال شاهد عيان من رويترز في مكان الحادث إن رجال الإطفاء والمعدات من المدينة دخلوا المصنع في منتصف النهار مع استمرار الدخان واللهب في التدفق.