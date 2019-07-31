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وقوع إصابات في حريق أكبر شركة نفط في العالم.. فيديو

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:55 م
صدى البلد
حسام رضوان
قالت شركة إكسون موبيل إنها لا تزال تحاول السيطرة على حريق ضخم اندلع في مصفاة نفط تابعة لها في مدينة بايتاون بولاية تكساس الأمريكية بمجمع تكرير ومصنع للكيماويات.

وأضافت الشركة بحسب "رويترز"، أن الحريق أسفر عن وقوع 6 إصابات، وتم إدخال السكان بالمناطق القريبة إلى منازلهم تجنبا لحدوث أي أضرار محتملة.

وقالت سارة نور الدين المتحدثة باسم إكسون إن 6 أشخاص يتلقون العلاج من إصابات لا تهدد حياتهم وسط جهود لإخماد الحريق. وقالت إن المعلومات المتاحة لرصد الهواء أظهرت "عدم وجود تأثير سلبي في الوقت الحالي".

وأدى الحريق، الذي كان يكافحه موظفو الشركة، إلى إطلاق دخان أسود كثيف في الهواء فوق المجمع في ضاحية هيوستن. وقال شاهد عيان من رويترز في مكان الحادث إن رجال الإطفاء والمعدات من المدينة دخلوا المصنع في منتصف النهار مع استمرار الدخان واللهب في التدفق.


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