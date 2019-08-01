اعترافات مثيرة لـ زوجة ضابط السلام وعشيقها: عطلنا الدش قبل مباراة الأهلي والزمالك.. والمتهم: طلعت مصارينه

أدلت الزوجة المتهمة بقتل زوجها "ضابط سابق" بمدينة السلام، بالاشتراك مع عشيقها أثناء مباراة الأهلي والزمالك أعلى سطح العقار الذى تقطن به، باعترافات تفصيلية حول الجريمة.





قالت المتهمة بقتل زوجها "ضابط السلام"، إنها تعرفت منذ فترة على عشيقها المتهم منذ سنة عن طريق شقيقته التى تقطن معها بذات العقار الذي شهد الواقعة، وبدأت علاقة عاطفية بينهما حتى وقعت معه فى الحرام، وأصبحت لا تستطيع أي تعيش بدونه، وأنها طلبت الطلاق أكثر من مرة من زوجها بسبب سوء معاملته لها حتى تتمكن من الزواج من عشيقها.





وأضافت المتهمة بقتل زوجها "ضابط السلام"، فى التحقيقات، أنها قررت التخلص من الزوج وتستفيد بالمعاش الخاص به واتفقت مع عشيقها على قتل الزوج يوم مباراة الأهلى والزمالك، وقامت بتعطيل الدش حتى يصعد زوجها ويقوم بإصلاحه، وأثناء ذلك تربص العشيق بالقتيل، وسدد له عدة طعنات نافذة وأنهى حياته.





وتابعت المتهمة بقتل زوجها "ضابط السلام" ، "عطلت الدش بالفعل لأن زوجى كان بيشجع الأهلى، وعند بداية المباراة اكتشف أن الدش لا يعمل فقرر الصعود إلى السطح لإصلاحه، واتفقت مع عشيقي على أن يصعد للسطح أثناء ذلك ويقوم بدفع المجني عليه من أعلي العقار ليسقط قتيلًا على أن تكون القضية أنه سقط أثناء إصلاحه الدش وليس حادث قتل، ولكن المجني عليه لاحظ العشيق فقام المتهم بطعنه بسكين".





واعترف المتهم فى التحقيقات، بأنه نفذ الجريمة بالاتفاق مع زوجة المجني عليه، وأنه تربطه علاقة غير شرعية بها، وأنهما اتفقا على التخلص من الضحية.





وأكد فى التحقيقات أنه تعرف على المتهمة أثناء زيارته لشقيقته التي تسكن بنفس العقار ونشبت بينا علاقة عاطفية وأنها كانت تساعده ماليا وكانت تعطيه 1000 جنيه شهريًا، وأنها طلبت منه عدة مرات مساعدتها في التخلص من زوجها إلا أنه كل مرة كان يطلب منها ان تطلب منه الطلاق لكنها كانت طمعانة في أمواله ومعاشه بعد وفاته.





وتابع المتهم أن عشيقته هددته بقطع علاقتها غير الشرعية معه فى حالة عدم قتل الزوج وعدم إعطائه مبلغ 1000 جنيه فقرر تنفيذ الجريمة، مضيفًا أن يوم الواقعة اتصلت به عشيقته وأخبرته بأنها ستقوم بإيقاف عمل الدش قبل مباراة الأهلي والزمالك خصوصًا أن زوجها لن يستطيع أن يتحمل عدم مشاهدة المباراة.





وأضاف "خططت أن أمثل أنني حضرت لزيارة شقيقتي حتى لا يشك في أحد من سكان العقار، وبعدها أنتظره فوق سطح العقار وأثناء محاولته إصلاح الدش انهلت عليه بالسنجة، وقمت بطعنه عدة طعنات حتى أخرجت أحشاءه من بطنه وسقط قتيلا؛ بعدها نزلت روحت على البيت ولم يخطر ببالي أن الشرطة ستستطيع الوصول لي".





وقالت والدة المتهم إن نجلها حضر يوم الواقعة وملابسه غير متساوية ومصابًا بجرح في يده وأخبرها بأنه تشاجر مع سائقين توك توك بسبب خلاف نشب بينهم على الأجرة، مؤكدة أنها ليس لديها أي معلومات حول علاقته بالمتهمة الرئيسية.





وفي نهاية التحقيقات، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما لاتهامهما بقتل الزوج، وحجز والدة المتهم على ذمة التحريات؛ بسبب وجود مكالمة عليه من رقم زوجة المجني عليه.