حسام غالي ينشر صورة قديمة بصحبة إكرامي وجمال حمزة عبر إنستجرام

نشر حسام غالي، نجم فريق الأهلي السابق، مدير الكرة بنادي الجونة، صورة أثناء مشاركته في إحدى المباريات مع منتخب الشباب خلال السنوات الماضية.





وظهر حسام غالي، خلال الصورة عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، برفقة شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي ومحمد محسن أبو جريشة وجمال حمزة.









وكتب حسام غالي على الصورة تعليقًا "الماضي دائما اجمل واثمن".









ونجح حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة في تحقيق نتائج طيبة خلال الفترة الأخيرة مع الفريق، وأشاد به الجميع.







