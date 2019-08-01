ننشر ضوابط التحويل بين المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط تحويل الطلاب بين المعاهد الأزهرية ومدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي 2019 /2020 .





حيث أكدت الوزارة أن ضوابط التحويل تتمثل في : اقتصار التحويل بين المعاهد الأزهرية، والمدارس التابعة للوزارة للعام الدراسي 2019 /2020 علي طلاب مرحلة التعليم الأساسي بدايةً من الصف الثاني الابتدائي وحتي الصف الثاني الإعدادي للطلاب المنقولين للصف الثالث الإعدادي المقيدين بالعام الدراسي 2019 /2020 بالمعاهد الأزهرية إلي الصفوف المناظرة بمدارس التربية والتعليم والتعليم الفنى، شريطة أن يتوافق سن قبول الطالب المحول إلي التعليم العام مع سن القبول بالمدرسة المحول إليها بالتعليم العام حال قبوله ببداية المرحلة التي تقدم بها بالأزهر الشريف، علي أن يتقدم ولي الأمر الراغب في التحويل للأزهر الشريف بإفادة بسن القبول بالمدرسة المطلوب التحويل لها حتي يتحقق الأزهر من تطبيق شرط السن.





كما أوضحت الوزارة أنه يُشترط بالنسبة لتحويل الطلاب من المعاهد الأزهرية النموذجية أو الخاصة إلي الصفوف المناظرة بالتربية والتعليم (المدارس الرسمية للغات، والمدارس الرسمية المتميزة للغات، والمدارس الخاصة لغات) النجاح في اللغة الأجنبية الأولي ذات المستوي الرفيع واللغة الأجنبية الثانية بجانب دراستهم لمادتي العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية الأولي.





كما يسمح للطلاب الراسبين عامين متتاليين بالمرحلة الإعدادية بالتقدم للإمتحان من الخارج (منازل) بالتعليم العام علي أن يبين هذا بطلب التحويل، ويرفق معه إقرار من ولي الأمر بقبول ذلك، وعدم السماح بتحويل الطلاب غير الحاصلين علي الشهادة الابتدائية الذين اجتازوا بنجاح مسابقة القبول بالصف الأول الإعدادي بالمعاهد الأزهرية إلي المدارس التابعة للوزارة، وعدم جواز تحويل طلاب المرحلة الثانوية بجميع صفوفها من المعاهد الأزهرية لمدارس الوزارة؛ نظرًا للتباين الكبير في المواد وطبيعة الدراسة فيها وخضوع إلتحاق الطلاب بالصف الأول الثانوي العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لقواعد قبول خاصة تخالف القواعد المعمول بها المعاهد النموذجية للأزهر الشريف، وأن يكون السماح بالتحويل بين الأزهر الشريف والتربية والتعليم والتعليم الفني في الصفوف المتفق عليها أعلاه بالاتفاق المبرم سلفًا شريطة الالتزام بالكثافة بين الجانبين، وأن يقدم الطالب المحول موافقة الجهة المحول إليها علي سماح الكثافة بالنقل، بالإضافة إلي الالتزام بمضمون النموذج المرفق.



