رونالدو يطالب بضم مهاجم فريق مانشستر يونايتد

كشفت الصحف الإنجليزية رغبة فريق يوفنتوس الإيطالي في الحصول على خدمات المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم فريق مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية .



وفي تقرير نشرته صحيفة ذا صن الانجليزية فإن فريق يوفنتوس تناقش مع نجمه الاول كريستيانو رونالدو استعدادا لضم المهاجم وفي النهاية تمت الموافقة على التعاقد معه لدعم خط الهجوم .



وأضافت الصحيفة الانجليزية ان الامر الوحيد الذي يعطل الصفقة حتى الآن هي رغبة باولو ديبالا للعب في صفوف فريق مانشستر يونايتد وتنتظر الرد القاطع بعد عودة الأرجنتيني من إجازته اليوم الخميس .



وأوضحت الصحيفة أن فريق يوفنتوس يستعد خلال الساعات القلية المقبلة لتقديم عرض صفقة تبادلية بين ديبالا والحصول على لوكاكو مع دفع 10 ملايين يورو .



واختتمت الصحيفة ان ماندزوكيتش لاعب يوفنتوس لا يمانع في الرحيل الي صفوف فريق مانشستر يونايتد بعدما تضاءلت فرصته مع عودة هيجواين وضم مهاجم جديد خلال الفترة المقبلة .