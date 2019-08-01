إطلالة محتشمة.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار من جديد بالبينك

حرصت الإعلامية ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها على حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.



وخطفت ياسمين الخطيب، الأنظار في الصورة، حيث تألقت بإطلالة بسيطة وأنيقة جمعت بين درجات الروز.



واتسم التصميم الذى ظهرت به ياسمين الخطيب فى الصورة بفستان باللون البينك محتشم، ولم تتكلف فى ارتداء الإكسسوارات ولكنها اعتمدت على البساطة فى إطلالتها.



فيما اعتمدت ياسمين الخطيب على وضع مكياج هادئ وناعم ومتناسق مع وجهها، مما أبرز جمال ملامحها.