التضامن: استعدادت مكثفة لخدمة ضيوف الرحمن

تتابع وزارة التضامن الاجتماعي سير عمليات تفويج ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية والتى تسير بانتظام منذ بدء عمل الجسر الجوى فى 23 من يوليو الماضى خاصة مع اقتراب الانتهاء من عمليات التفويج فى ٤ من اغسطس الجارى.



وذلك من غرفة العمليات المركزية المفعلة على مدى ٢٤ ساعة يوميا حيث تنتظم مراحل وعمليات التفويج من مصر الى الاراضى المقدسة وكذلك عمليات التفويج داخل الاراضى المقدسة اضافة الى الحالة الصحية للحجيج وانتظام عمليات التسكين وتوفير اليات المساعدة من الكراسى المتحركة وغيرها مشددة على بذل كل الجهود تيسيرا على ضيوف الرحمن فى اداء المناسك خاصة لكبار السن والمرضى



ومن جانبه اكد ايمن عبد الموجود رئيس بعثة حج الجمعيات الاهلية ان الغد الجمعة الثانى من اغسطس سيشهد تفويج ٥٢٢ حاجا من محافظات الصعيد وهى قنا وسوهاج والاقصر حيث سيتم التفويج من مطار الاقصر الى مكة وذلك في اطار ما اتخذته وزارة التضامن الاجتماعي هذا العام من اجراءات تنسيقة مع وزارة الطيران لاستخدام بعض المطارات الاقليمية في نقل الحجيج في رحلتي الذهاب والعودة المكرمة تيسير على ضيوف الرحمن.



وأضاف عبد الموجود الى استمرار المدينة المنورة فى تفويج حجيجها الى مكة حيث من المقرروصول ٥٦١ حاجا غدا مشيرا إلى أن الحالة الصحية لضيوف الرحمن جيدة وانه وفقا للتقرير الصادر عن امس الأربعاء ٣١ من يوليو فإن هناك ٤ حالات بالمستشفيات لحجيج من الشرقية والمنوفيةوالمنيا تم احتجازهم لتلقى الرعاية الطبيبة اللازمة بمستشفيات النور والملك فهد والملك عبد العزيز لحالات غيبوبة كبدية وتركيب شريحة بالمفصل وأخرى قسطرة بالقلب وحالة لإجراء عملية بالقلب.



وفى اطار الجهود المكثفة لبعثة حج الجمعيات الاهلية بوزارة التضامن الاجتماعى فى تسخير كافة الجهود لخدمة ضيوف الرحمن بالأراضي المقدسة تستمر لجان البعثة الرسمية لحج التضامن الاجتماعى بتنفيذ زيارات تفقدية للفنادق التى يقيم بها الحجيج بمكة حيث قام خالد عبد العليم نائب رئيس البعثة بزيارة ضيوف الرحمن بعدد من الفنادق بمكة المكرمة فى إطار الجولات الميدانية للتأكد من الخدمات المقدمة لضيوف وتوافر كافة الإمكانات لهم لأداء المناسك بيسر وسهولة كذلك توافر آليات المساعدة لكبار السن من الكراسى المتحركة حيث أستمع إلى الحجيج ورد على واستفساراتهم وغيرها كما يتم متابعة الذين تم احتجازهم بالمستشفيات للاطمئنان عليهم وعلى تلقيهم الخدمة الطبية المتكاملة.



