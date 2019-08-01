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لوقف إطلاق النار..رئيس موزمبيق وزعيم المعارضة يوقعان اتفاقا تاريخيا

الخميس 01/أغسطس/2019 - 05:53 م
الرئيس الموزمبيقي
الرئيس الموزمبيقي فيليبي نيوسي
أ ش أ
وقع الرئيس الموزمبيقي فيليبي نيوسي مع أوسوفو مومادي زعيم حركة المقاومة الوطنية الموزمبيقية المعارضة (رينامو)، اتفاقية تاريخية لوقف إطلاق النار بشكل دائم، مما يضع نهاية إلى ما يقرب من نصف قرن من العداء.

وذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية اليوم /الخميس/، أن الاتفاقية التي وُقعت بين حزب (فريليمو) الحاكم وحركة (رينامو) المعارضة هي خطوة نحو توقيع اتفاق آخر أشمل في العاصمة (مابوتو) الأسبوع المقبل.

وقال "نيوسي" - أمام حشد من الحاضرين أثناء توقيع الاتفاقية - : "إن موزمبيق تبدأ فصلا جديدا وواعدا يخلو من الحرب والنزاع الذي أبطئ مسيرة تنميتها"، مؤكدا حرصه على توقيع معاهدة السلام النهائية قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والإقليمية في أكتوبر القادم.

يذكر أن الحرب بين حزب (فريليمو) الحاكم وحركة (رينامو) استمرت لـ16 عاما حتى عام 1992، حيث تم وقف إطلاق النار بين الجانبين، إلا أن أعمال العنف توالت في الأعوام التالية.

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