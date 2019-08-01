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أخبار العالم

النظام السوري يعلن هدنة في إدلب بشروط

الخميس 01/أغسطس/2019 - 07:24 م
سوريا
سوريا
أحمد سيف الدين
أعلنت وكالة الأنباء السورية، اليوم الخميس، أن دمشق توافق على بدء هدنة في إدلب بشرط تطبيق اتفاق المنطقة المنزوعة السلاح.

ووفقا لما نشرته الوكالة السورية أعلن النظام السوري قرارا بوقف العمليات العسكرية في مناطق خفض التصعيد اعتبارا من الليلة.

وبحسب القرار سيتم وقف العمليات بمناطق خفض التصعيد شريطة تراجع الفصائل المسلحة بعمق 20 كلم، وكان هذا هو شرط نظام الأسد بالإضافة إلي سحب الفصائل أسلحتها الثقيلة والمتوسطة لوقف القصف بمناطق خفض التصعيد.

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