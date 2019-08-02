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فن

شاهد.. كريم عفيفي يستجم على شاطئ البحر

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 02:45 ص
كريم عفيفي
كريم عفيفي
محمد بدران
نشر الفنان كريم عفيفى أحد نجوم مسرح مصر عبر حسابه الشخصى بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة له.

وظهر كريم عفيفي وهو على كرسي مسترخي على شاطئ البحر خلال قضاء إجازته الصيفية ولاقت الصورة إعجاب متابعيه.

يُذكر أن كريم عفيفي عُرض له فى رمضان الماضي مسلسل "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا وهو عبارة عن ملحمة صعيدية عصرية، تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق، وهو نوع جديد يقدمه السقا فى الدراما التليفزيونية لأول مرة، حيث تسلط الشخصية التى يجسّدها فى المسلسل الضوء على إحدى القضايا الاجتماعية.

مسلسل "ولد الغلابة" من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامى، ويشارك فى بطولته محمد ممدوح تايسون، مي عمر، إنجي المقدم، هبة مجدي، إدوارد، كريم عفيفي، هادي الجيار، وصفاء الطوخي.
شاهد.. كريم عفيفي يستجم على شاطئ البحر

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