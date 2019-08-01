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فن

هالة صدقى تستقبل العزاء فى والدتها الأحد المقبل

الخميس 01/أغسطس/2019 - 10:42 م
هالة صدقي
هالة صدقي
أحمد البهى
تستقبل الفنانة هالة صدقى العزاء فى والدتها ، التى رحلت عن عالمنا منذ قليل، يوم الاحد القادم في كنيسة المرعشلي بالزمالك .

وقد توفيت والدة الفنانة هالة صدقى بعد صراع مع المرض، حيث كانت تعاني من وعكة صحية.

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تخرجت هالة صدقي في كلية الآداب جامعة القاهرة، ثم قررت التوجه إلى التمثيل واحترافه بعد أن اكتشفها المخرج الكبير نور الدمرداش، ظهرت كوجه جديد في مسلسل "لا يا ابنتي العزيزة" مع الفنان الكبير عبدالمنعم مدبولي وهدى سلطان ومن إخراج نور الدمرداش عام 1979.

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