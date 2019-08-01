هالة صدقى تستقبل العزاء فى والدتها الأحد المقبل

أحمد البهى



وقد توفيت والدة الفنانة هالة صدقى بعد صراع مع المرض، حيث كانت تعاني من وعكة صحية.



تخرجت هالة صدقي في كلية الآداب جامعة القاهرة، ثم قررت التوجه إلى التمثيل واحترافه بعد أن اكتشفها المخرج الكبير نور الدمرداش، ظهرت كوجه جديد في مسلسل "لا يا ابنتي العزيزة" مع الفنان الكبير عبدالمنعم مدبولي وهدى سلطان ومن إخراج نور الدمرداش عام 1979. تستقبل الفنانة هالة صدقى العزاء فى والدتها ، التى رحلت عن عالمنا منذ قليل، يوم الاحد القادم في كنيسة المرعشلي بالزمالك .وقد توفيت والدة الفنانة هالة صدقى بعد صراع مع المرض، حيث كانت تعاني من وعكة صحية. أقرأ أيضا : إلهام شاهين تنعى والدة الفنانة هالة صدقي

تخرجت هالة صدقي في كلية الآداب جامعة القاهرة، ثم قررت التوجه إلى التمثيل واحترافه بعد أن اكتشفها المخرج الكبير نور الدمرداش، ظهرت كوجه جديد في مسلسل "لا يا ابنتي العزيزة" مع الفنان الكبير عبدالمنعم مدبولي وهدى سلطان ومن إخراج نور الدمرداش عام 1979.