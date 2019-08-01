ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد صراع مع المرض.. وفاة والدة الفنانة هالة صدقي

الخميس 01/أغسطس/2019 - 09:07 م
هالة صدقى
هالة صدقى
محمد نبيـل
توفيت قبل قليل والدة الفنانة هالة صدقى بعد صراع مع المرض، حيث كانت تعاني خلال الأيام الماضية من وعكة صحية.

ومن المقرر أن تتلقى صدقى العزاء فى كنيسة المرعشلى، لكن لم يتم تحديد الموعد حتى الآن.

تخرجت هالة صدقي في كلية الآداب جامعة القاهرة، ثم قررت التوجه إلى التمثيل واحترافه بعد أن اكتشفها المخرج الكبير نور الدمرداش، ظهرت كوجه جديد في مسلسل "لا يا ابنتي العزيزة" مع الفنان الكبير عبدالمنعم مدبولي وهدى سلطان ومن إخراج نور الدمرداش عام 1979.

احترفت هالة صدقى منذ طفولتها رياضة السباحة وهو ما جعلها تمضي معظم طفولتها في تدريبات ومشاركات في بطولات.

هالة صدقى شاركت مؤخرا فى بطولة مسلسل بركة مع عمرو سعد، يقوم ببطولته كمال أبورية، ومحمد لطفي، وهنادي مهنا، وأحمد حلاوة، ومحمد غنيم، ومن تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم وطارق رفعت.

ترشيحاتنا

محمد صلاح يلعب بنج بونج مع ديان لوفرين.. صور

فى ميدان عام.. إندونيسيا تجلد 11 شخصا لهذا السبب.. فيديو

5 طرق لاكتشاف الإصابة بـ النقرس.. تحليل الدم يخطئ غالبا

السيسي لـ كبير مستشاري ترامب: مصر تدعم جهود التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

أمينة خليل في صحراء الفيوم .. شاهد

شاهد.. اعترافات مثيرة لعصابة السطو المسلح على مصنع بلاستيك في الجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يشتهر بـ قبة المحراب.. حكاية جامع القيروان.. بناه الفهرى وجدده ابن النعمان

بـ مكياج مخيف.. شاهد هند صبري تثير الجدل بعدسات لاصقة زرقاء

أكبر معمرة سينجل في العالم.. 107 أعوام دون زواج