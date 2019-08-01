ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إلهام شاهين تنعى والدة الفنانة هالة صدقي

الخميس 01/أغسطس/2019 - 09:23 م
هالة صدقي
هالة صدقي
محمد بدران
نعت الفنانة الهام شاهين والدة الفنانة هالة صدقى الذى وافتها المنية مساء اليوم بعد صراع مع المرض، حيث كانت تعاني خلال الأيام الماضية من وعكة صحية.

ونشرت الهام شاهين صورة عبر حسابها على "انستجرام" وعلقت قائلة "خالص العزاء للاخت والصديقة الغالية هالة صدقي لوافاة والدتها داعيا المولى للفقيدة بالرحمة والغفران"

ومن المقرر أن تتلقى صدقى العزاء فى كنيسة المرعشلى، لكن لم يتم تحديد الموعد حتى الآن.

هالة صدقى شاركت مؤخرا فى بطولة مسلسل بركة مع عمرو سعد، يقوم ببطولته كمال أبورية، ومحمد لطفي، وهنادي مهنا، وأحمد حلاوة، ومحمد غنيم، ومن تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم وطارق رفعت.
إلهام شاهين تنعى والدة الفنانة هالة صدقي
إلهام شاهين تنعى والدة الفنانة هالة صدقي

ترشيحاتنا

اديهم كمان.. ياسمين الخطيب توجه رسالة نارية لـ زوج أنغام

5 طرق لاكتشاف الإصابة بـ النقرس.. تحليل الدم يخطئ غالبا

محمود جنش يحتفل بعيد ميلاد ابنته.. شاهد

صدمة للوسط الفني.. وفاة مصمم الملابس احمد رشدي والعزاء الجمعة بالحامدية الشاذلية

بعد اقترابه من الزمالك.. 7 معلومات لا تعرفها عن المحارب عمرو مرعي

الزمالك يرسل تظلما لـ كاف بشأن محمد أوناجم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يشتهر بـ قبة المحراب.. حكاية جامع القيروان.. بناه الفهرى وجدده ابن النعمان

بـ مكياج مخيف.. شاهد هند صبري تثير الجدل بعدسات لاصقة زرقاء

أكبر معمرة سينجل في العالم.. 107 أعوام دون زواج