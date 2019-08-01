إلهام شاهين تنعى والدة الفنانة هالة صدقي

نعت الفنانة الهام شاهين والدة الفنانة هالة صدقى الذى وافتها المنية مساء اليوم بعد صراع مع المرض، حيث كانت تعاني خلال الأيام الماضية من وعكة صحية.



ونشرت الهام شاهين صورة عبر حسابها على "انستجرام" وعلقت قائلة "خالص العزاء للاخت والصديقة الغالية هالة صدقي لوافاة والدتها داعيا المولى للفقيدة بالرحمة والغفران"



ومن المقرر أن تتلقى صدقى العزاء فى كنيسة المرعشلى، لكن لم يتم تحديد الموعد حتى الآن.



هالة صدقى شاركت مؤخرا فى بطولة مسلسل بركة مع عمرو سعد، يقوم ببطولته كمال أبورية، ومحمد لطفي، وهنادي مهنا، وأحمد حلاوة، ومحمد غنيم، ومن تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم وطارق رفعت.

