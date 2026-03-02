أزمة في ألافيس الإسباني قبل مواجهة بلنسية

يعيش نادي ألافيس الاسباني في أزمة شديدة بسبب إمكانية رحيل مدربه الأرجنتيني إيدواردو كوديت.

وقالت صحيفة ماركا الاسبانية أن المدرب لن يكون حاضرا في مواجهة فريقه أمام بلنسية ببطولة الدوري يوم الأحد المقبل، في الوقت الذي اقترب فيه من التوقيع لريفر بليت الأرجنتيني.

وأضافت أن المدرب الأرجنتيني قاد تدريبات الفريق بصورة طبيعية اليوم الاثنين، وذلك استعدادا لمواجهة بلنسية، لكنه لن يتواجد بالمباراة المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، خاصة مع اقتراب المفاوضات من نهايتها مع فريقه الجديد ومن المتوقع إعلان ألافيس عن فسخ العقد في الساعات المقبلة.

وأوضحت أن كوديت تحدث لفترة قصيرة مع جميع اللاعبين قبل بداية التدريبات وبعد ذلك قام أعضاء الجهاز الفني بالوقوف على صفين إلى جانب اللاعبين كممر شرفي للمدرب الذي ظهر وهو يصافح ويعانق اللاعبين مما يعني أنه في أيامه الأخيرة كمدير فني للفريق.