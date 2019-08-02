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شاهد .. القرش الأبيض يغلق شاطئا في أمريكا

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 05:54 ص
صدى البلد
أحمد قاسم
أعلنت الشرطة الأمريكية، أمس الخميس، إغلاق شاطئ كيب كود بمدينة ترورو بولاية ماساتشوستس بشكل مؤقت، وذلك بعد رصد تحركات كثيرة للقروش البيضاء وهي تصبح بالقرب من الشاطئ.

والعام الماضي توفى شاب أمريكي يبلغ من العمر 26 عامًا، نتيجة تعرضه لهجوم سمكة قرش في نفس المدينة، وذلك لأول مرة منذ أكثر من 80 عامًا على آخر هجوم.

وبدأت منظمات المجتمع المدني في المدينة مؤخرًا في مطالبة السلطات باتخاذ إجراءات حاسمة لزيادة الوعي في السنوات السابقة، بما في ذلك المزيد من التدريب وإجراءات الإسعافات الأولية، وذلك للتغلب على مشكلة القروش البيضاء.

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