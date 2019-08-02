كوريا الجنوبية: القذائف التي أطلقتها بيونج يانج يبدو أنها صواريخ باليستية جديدة

قال المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي تشونج وا داي اليوم /الجمعة/ إن ما أطلقته كوريا الشمالية يبدو وكأنه نوع جديد من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى، لكن هناك حاجة لمزيد من التحليل.



وأوضحت هيئة الأركان المشتركة - وفقا لما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أن كوريا الشمالية أطلقت قذائف قصيرة المدى مجهولة الهوية قبالة سواحلها الشرقية ويعد ثالث إطلاق من نوعه منذ حوالي أسبوع.



وأضافت أن المقذوفات أطلقت صباح اليوم من يونج هونج بإقليم هام كيونج الجنوبي إلى البحر الشرقي، مشيرة إلى أنها تراقب الوضع في حال إطلاق المزيد من المقذوفات وتخافظ على موقف الاستعداد.



كانت قد ذكرت مصادر إعلامية أخرى صباح اليوم، ان كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى اليوم الجمعة.