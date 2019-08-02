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مكافحة الإدمان: الترامادول يتربع على عرش المواد المخدرة فى مصر

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 10:11 ص
مواد مخدرة
مواد مخدرة
البهى عمرو
قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: إن الترامادول مازال متربعا على عرش المواد المخدرة فى مصر، مؤكدًا أن هناك اختلافا بين المواد التي يتعاطاها المدمن فهناك من يتعاطى حشيش والترامادول والهيروين.

وأوضح عثمان خلال حواره، ببرنامج، صباح البلد المذاع على قناة صدي البلد تقديم الإعلامية رشا مجدي أن، نسبة من يتعاطون الترامادول فى مصر 37%، ومن يتعاطون الحشيش 27 %، مؤكدًا أن الأرقام كبيرة جدًا.

وأشار عثمان إلى أن الترامادول فى الدول الخارجية لا يعد ضمن جداول المخدرات، وكشف أن الحشيش من المخدرات التى تتسبب فى عدم التوازن، ويسبب فى مشكلات كثيرة والجميع لا يعلم ذلك.

وأضاف أن مدمني الهيروين بدأوا بتناول الحشيش وبعد ذلك اتجهوا للهيروين.

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