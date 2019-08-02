الأسباب الحقيقية وراء انقطاع البث عن صلاة الجمعة بمسجد الحسين ..فيديو



وروى الكاتب الصحفي مصطفى بكري، حقيقة ما دار داخل المسجد، عبر حسابه على "تويتر"قائلًا: "الشائعات والأكاذيب لا تريد أن تتوقف، منذ قليل انتشرت شائعة تقول إن سبب قطع الإرسال التليفزيوني عن نقل خطبة صلاة الجمعة التي كان يلقيها وزير الأوقاف من مسجد سيدنا الحسين عنه، يرجع إلى محاولة اقتحام للمسجد أثناء الخطبة، وهذا كذب وافتراء، فقد كنت حاضرًا في المسجد".



وأضاف: ما حدث أن عطلًا فنيًا طرأ على سيارة البث الخارجي، ما تسبب في عدم نقل الخطبة تليفزيونيًا، ولكنها نقلت كاملة بواسطة الإذاعة، وليس صحيحًا أنه كانت هناك محاولة لاقتحام المسجد، كل ما في الأمر وقد كنت موجودًا في الصف الأول، وقام أحد المصلين محاولًا المرور أمام الصف الأول للسلام على أحد الحاضرين، فقام أحد الحراس بمنعه وانتهى الأمر".



وحضر صلاة الجمعة النائب السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، ونقيب الأشراف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وعدد من قيادات وزارة الأوقاف.



جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف حددت موضوع خطبة الجمعة اليوم، بعنوان «اغتنام مواسم الطاعات والخيرات» وتم تعميمها على مساجد الوزارة.





انقطع البث التليفزيوني الخاص بصلاة الجمعة، من مسجد الإمام الحسين بالقاهرة بشكل مفاجئ أثناء صعود الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لإلقاء الخطبة.وقالت الهندسة الإذاعية بـ الوطنية للإعلام إنه أثناء نقل شعائر صلاة الجمعة اليوم من مسجد الحسين حدث عطل مفاجئ بمفتاح الكهرباء الرئيسى الخاص بسيارة الإذاعة الخارجية، وعلى الفور تم تحويل نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد التليفزيون بمبنى ماسبيرو.من جانبها، أوضحت وزارة الأوقاف، أن البث قطع بسبب عطل فني في سيارة ماسبيرو المتواجدة خارج المسجد، ما أدى إلى نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد ماسبيرو.