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رياضة

أعظم من خدمت معاه.. خالد مرتجى يهنئ حسن حمدى بـ عيد ميلاده

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 06:06 م
خالد مرتجى وحسن حمدى
خالد مرتجى وحسن حمدى
محمد بدران
هنأ خالد مرتجي عضو مجلس ادارة النادى الاهلي، حسن حمدي رئيس النادي الأسبق، بعيد ميلاده.

ونشر خالد مرتجي عبر حسابه على "انستجرام" صورة له برفقة حسن حمدي، وعلق عليها:"كل سنة وانت طيب يا كابتن حسن يا اعظم من خدمت معاه واتعلمت منه كتير في حب النادى الاهلى".

واستطرد: "ربنا يديك الصحة ويخليك لينا وتبقى دايما رمز شامخ من رموزنا اللي بنقدرهم وبنتحرمهم".
أعظم من خدمت معاه.. خالد مرتجى يهنئ حسن حمدى بـ عيد ميلاده

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