بعد انهيار معاهدة الصواريخ.. طائرتا استطلاع روسيتان تقتحمان الأجواء الأمريكية

نقلت قناة "الحرة" عن وزارة الدفاع الأمريكية إعلانها أن طائرتي استطلاع روسيتين اخترقتا المجال الجوي لولاية ألاسكا الأمريكية.



وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية أن الاختراق الجوي الروسي لم يدم طويلًا، حيث استمر لدقائق قليل، عادت بعدها الطائرتان الروسيتان لمغادرة المجال الجوي الأمريكي.



يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم عن انسحاب بلاده رسميا من معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى المبرمة مع موسكو.



وأضاف بومبيو في بيان حول الانسحاب الأمريكي أن الولايات المتحدة لن تبقى طرفا في معاهدة تنتهكها روسيا عمدا.



وتابع أن عدم امتثال روسيا بموجب المعاهدة يهدد المصالح العليا للولايات المتحدة، معتبرا أن "تطوير روسيا وتطبيق نظام صاروخي ينتهك المعاهدة يمثل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها".



وبعد إعلان الولايات المتحدة انسحابها من معاهدة الصواريخ القصيرة والمتوسطة مباشرة، أعلنت روسيا انتهاء المعاهدة.



وقالت روسيا اليوم الجمعة إنها طلبت من الولايات المتحدة تعليق نشر الصواريخ النووية القصيرة والمتوسطة المدى في أوروبا مع انتهاء العمل رسميا بمعاهدة مهمة للحد من الأسلحة كانت تحظر مثل هذه الخطوة.

