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دير مارمينا بأبنوب يحتفل بسيامة راهبين جديدين

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 06:32 م
صدى البلد
سامح سلام

تمم نيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح ورئيس دير الشهيد مار مينا العجائبي بأبنوب، طقس إقامة الرهبان لاثنين من طالبي الرهبنة بالدير باسم الراهب غبريال الأبنوبي، والراهب رافائيل الأبنوبي.

أعقب ذلك صلوات القداس الإلهي الذي تولى الأنبا لوكاس خدمته مع مجمع رهبان الدير، شارك في صلوات الرهبنة والقداس، صاحبا النيافة الأنبا بموا أسقف السويس، والأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد.

وكانت لجنة الرهبنة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أصدرت 12 قرارا يتعلق بالحياة الرهبانية, في أعقاب مقتل الأنبا ابيفانيوس رئيس ابو مقار بوادى النطرون.

كان أولها وقف رهبنة أو قبول أخوة جدد في جميع الأديرة القبطية الأرثوذكسية داخل مصر لمدة عام يبدأ من أغسطس 2018 م.

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