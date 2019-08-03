ماسك قبل النوم.. وصفة سهلة لـ تبييض الوجه

العناية بالبشرة وتبييض الوجه بشكل خاص، أمر يشغل بال كل النساء، خاصة في فصل الصيف، حيث تصاب البشرة بالإسمرار وظهور البقع الداكنة وغيرها من المشاكل التي تصيب الوجه بسبب التعرض لأشعة الشمس، ولا يمكن لاستخدام المكياج بشكل مستمر أن يخفي عيوب البشرة، بل يزيد من تفاقمها.



تحتاج البشرة لعناية خاصة بعد يوم عمل طويل، وقبل النوم عليك بغسل بشرتك جيدًا بالغسول الخاص بها، واستخدام بعض الوصفات الطبيعية التي لها تأثير مباشر، في تفتيح البشرة بعد التعرض للشمس طيلة اليوم.



مكونات ماسك تبييض البشرة :



ملعقة نشا + ملعقتين ماء أرز + ملعقة لبن بودرة



طريقة تطبيق ماسك تبييض الوجه:



اغسلي حفنة من الأرز وصفيها من الماء، واخلطي على ماء الأرز ملعقة نشا مع ملعقة لبن بودرة، اخلطيهم معًا حتى تحصلي على عجينة متماسكة، وافردي الخليط على بشرتك واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.