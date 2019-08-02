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القاهرة 35 .. اعرف حالة الطقس غدا ودرجة الحرارة في محافظتك صباحًا وليلا

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 09:41 م
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة - صورة أرشيفية
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء كما تنشط على غرب البحر المتوسط وعلى خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر 

الصغرى العظمى

القاهرة 25 35
شبين الكوم 24 34
طنطا 24 34
دمنهور 25 33
الإسكندرية 25 32
بلطيم 24 31
مطروح 25 32
السلوم 23 33
سيوة 26 41
بورسعيد 25 32
دمياط 25 32
الزقازيق 24 35
الإسماعيلية 24 35
السويس 24 36
العريش 23 33
رفح 23 32
رأس سدر 26 38
نخل 18 36
نويبع 29 37
طابا 28 35
كاترين 19 32
الطور 27 37
شرم الشيخ 29 38
الغردقة 29 39
مرسى علم 29 35
الفيوم 24 38
بنى سويف 24 38
المنيا 25 38
أسيوط 24 39
سوهاج 28 40
قنا 26 42
الأقصر 28 43
أسوان 29 43
أبوسمبل 28 42
الوادي الجديد 29 43
شلاتين 29 38
أبو رماد 27 36
حلايب 30 35
رأس حدربة 29 34

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