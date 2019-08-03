ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

2000 جنيه لعقد الزواج.. اعرف قيمة الرسوم والتوثيق الجديدة على العقود

السبت 03/أغسطس/2019 - 09:59 ص
عقود الزواج
عقود الزواج
عبد الرحمن سرحان
قام مجلس النواب، خلال انعقاده الرابع، بتمرير مجموعة من التشريعات الهامة، من ضمنها تلك التي تتعلق بالزيادات على توثيق الأوراق والشهر العقاري.

وأقر البرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مجموعة من الزيادات على رسوم تحصيل توثيق الطلاق والتوكيلات، وترجمة العقود.

ويستعرض "صدى البلد" أهم هذه الزيادات.

1- يحصل رسم ثابت بقيمة:
-50 جنيها على الطلاق
- 20 جنيها على الإقرار بإنقاص العدة أو الحضانة أو الرجعة
- 30 جنيها على النفقة أو سقوطها أو تحملها
- 15 جنيها على الإقرار بأي أمور زوجية
- 15 جنيها عمل توكيل زوجية أو إلغائه
- 2000 جنيه على توثيق عقود الزواج أو الطلاق إذا كان الطرفان أجنبيين
- 200 جنيه على ترجمة العقود
- جنيه واحد على كل إجراء مقابل تحسين الخدمات
- 100 جنيه على قيد أو فسخ حق أو إشهار

ترشيحاتنا

اليوم .. اتحاد الكرة يناقش تغليظ العقوبات في المنظومة الرياضية والجماهير بالموسم الجديد

تعرف على مراحل تشطيب الشقة الــ12

تزيد الوزن وتسبب الربو ..أضرار تناول الفواكه المجففة

الإفتاء تحذر من 9 أفعال محرمة على الحجاج طوال فترة الإحرام

حازم إمام: جروس وتاكيس أفضل مدربى الدورى المصرى الموسم الماضى

لقد عرفت مسبقًا بأنّها ليست صديقة.. أصالة توجه رسالة للخائنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلوزة بكتف واحد وبنطلون غريب.. شاهد أحدث إطلالة لـ بسمة بوسيل

20 صورة و13 فيديو من عزاء والدة هالة صدقي

مكياج صاخب وبنطلون مقطع.. بوسي تتألق في الساحل الشمالي