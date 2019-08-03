2000 جنيه لعقد الزواج.. اعرف قيمة الرسوم والتوثيق الجديدة على العقود

قام مجلس النواب، خلال انعقاده الرابع، بتمرير مجموعة من التشريعات الهامة، من ضمنها تلك التي تتعلق بالزيادات على توثيق الأوراق والشهر العقاري.



وأقر البرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مجموعة من الزيادات على رسوم تحصيل توثيق الطلاق والتوكيلات، وترجمة العقود.



ويستعرض "صدى البلد" أهم هذه الزيادات.



1- يحصل رسم ثابت بقيمة:

-50 جنيها على الطلاق

- 20 جنيها على الإقرار بإنقاص العدة أو الحضانة أو الرجعة

- 30 جنيها على النفقة أو سقوطها أو تحملها

- 15 جنيها على الإقرار بأي أمور زوجية

- 15 جنيها عمل توكيل زوجية أو إلغائه

- 2000 جنيه على توثيق عقود الزواج أو الطلاق إذا كان الطرفان أجنبيين

- 200 جنيه على ترجمة العقود

- جنيه واحد على كل إجراء مقابل تحسين الخدمات

- 100 جنيه على قيد أو فسخ حق أو إشهار