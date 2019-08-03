تعرف على مراحل تشطيب الشقة الــ12

يقدم موقع صدى البلد الإخبارى خدمة لقرائه للتعرف على أهم مراحل تشطيب الوحدات السكنية، وتتضمن 12 مرحلة أساسية يتم العمل بهم مرحلة بعد الأخرى أو بالتوازي، والمراحل بالترتيب هي كالآتي:



أعمال الكهرباء، وأعمال السباكة، وأعمال النجارة، أعمال المحارة، وأعمال العزل، وأعمال الأرضيات، والأسقف وأعمال الجبس، وأعمال الدهانات، وأعمال Finish الكهرباء، وأعمال Finish السباكة، والغاز، والأبواب والشبابيك، وأعمال الكهرباء.



وتبدأ أعمال الكهرباء بحفر مسارات في الحوائط والأسقف حسب الرسم الهندسى وتحديد كل نقاط الكهرباء التى تحتاج إلى تغذية

تحديد مكان العداد خارج الشقة وتحديد مكان لوحة المفاتيح وتكون داخل الشقة بالإضافة لأماكن البراويز ومفاتيح الكهرباء لكل غرفة

تحديد أماكن النجف ووحدات الإضاءة الثابتة، ورمى الخراطيم فى أماكن التكسير السابقة وتثبيتها بالحصى والمونة، وتثبيت علب الماجيك فى الحوائط مع عمل محارة حول العلب، مع مراعاة ألا تكون العلب غاطسة داخل الحائط ولا بارزة أكثر من اللازم

تدكيك الأسلاك داخل الخراطيم فى الحوائط والأسقف، وتركيب البرايز في أماكنها بواقع 2-4 في كل الغرف وفي الريسبشن والمطبخ والحمام لتشغيل الأجهزة اللازمة مع مراعاة إضافة وصلات الدش أو التليفون أو الإنترنت بالإضافة لوصلات التكييفات وأخيرًا مفاتيح الإضاءة حسب كل غرفة واستخدامه.



ثم تبدأ مرحلة أعمال السباكة بتحديد أماكن الصحي بداية من قاعدة الحمام والحوض والبانيو/الجاكوزي في كل حمام بالإضافة لمكان الحوض في المطبخ وتحديد مكان تصريف غسالة الملابس وغسالة الأطباق مع مراعاة تركيب صنبور خدمة للضروريات

حفر مسارات مواسير التغذية والصرف في الحوائط والأرضيات حسب الأماكن المحددة ثم تنظيف المساحة من بقايا التكسير

عمل التمديدات داخل دورات المیاه وتوصيل خط تغذیة من السطح إلى كل حمام أو مطبخ على حدة، وتثبيت المواسير باستخدام المونة، ثم عمل تمديدات شبكة الصرف الصحي والمجاري، ويجب مراعاة وجود ميول في مواسير الصرف ليسمح بالصرف بشكل فعال، كما يجب تحديد أماكن صرف التكيفات على أن تكون منفصلة عن صرف الحمامات، ويراعى تأجيل شراء خامات تشطيب الحمامات للمراحل الأخيرة وبعد تشطيبات الدهانات والأرضيات حتى لا تكون عرضة للكسر أو التلف



ثم تأتى مرحلة أعمال النجارة، والتى تبدأ بتركيب الحلوق الزفرة على الأبواب والشبابيك والبلكونات حتى إذا كانت من الألوميتال

تركيب هياكل الأبواب الخشبية وغيرها، على أن يتم تأجيل تركيب الأبواب بعد الإنتهاء من المحارة، و تسكيك الأبواب التي تحتاجها في هذه المرحلة مثل الباب الرئيسي مع ملاحظة ترك 10- 15 سم والتي ستكون قيمة إرتفاع السيراميك أو البلاط، وتركيب كالون لباب الشقة الرئيسي وذلك لضمان أمان الشقة وحفظ أى مستلزمات أو خامات في مراحل التشطيب.



فى مرحلة أعمال المحارة يجب تحضير الخامات اللازمة دفعة واحدة من رمل وأسمنت وجبس مع مراعاة استخدام الونش لرفع هذه الخامات مرة واحدة والذي بدوره سيوفر حوالى 40% من تكلفة العمالة خاصة إذا كانت الشقة في أدوار علوية، وإذا كنت قمت بتركيب الأبواب فقم بإزالتها وتخزينها حتى لا تتلف يفعل الاسمنت والمونة والمياه، على أن يتم تقسيم الحائط من بؤج وأوتار وتمحير كل مساحة على حدة، ثم عمل طرطشة للحوائط لتساهم في تثبيت الكرانيش الجبسية كما تعمل على تثبيت الدهانات النهائية

الاهتمام بالأركان وتقفيل حول حلوق الأبواب وفوق خراطيم الكهرباء وحول علب الكهرباء، ويراعى رش المياه على طبقات المحارة لمدة لا تقل عن 7 أيام متتالية مما يساهم في زيادة تماسك وصلابة المحارة، ويتم اختبار استواء طبقة المحارة بشد خيط على نقاط مختلفة من كل حائط أو باستخدام ميزان الميه، وبعد الانتهاء من محارة الحوائط يتم البدأ فى محارة الأسقف والكرانيش، وذلك بأستخدام صنايعى أخر لأعمال الجبس.



وتأتى بعد المحارة مرحلة العزل للحوائط والأرضيات، وتعد من أهم الأعمال والذي يساهم في حماية الحوائط والأسقف من تسريب المياه في المطابخ والحمامات، ويجب الإهتمام بهذه المرحلة حيث أن مشاكلها معقدة في المستقبل وسينتج عنها حدوث تنشيع على الحوائط والأسقف وإهدار أموال طائلة، على أن تبدأ بتنظيف الحمامات تمامًا قبل عمل عزل الحمامات، ويتم العزل باستخدام لفائف البيتومين أو الانسومات على الساخن أو العزل الأسمنتي بالدهان وجهين متعامدين أو كلاهما، كما يجب عمل رقبة الزجاجه في التقاطع بين الحوائط و الأرضيات من الأسمنت، ومن المهم اختبار العزل بوضع مياه في الحمام و تركها لفترة 48 ساعة مع مراقبة معدل النقص، وفي حالة كان النقص في منسوب المياه كبير يعطي هذا مؤشر لتسريب العزل فيجب مراقبة الحوائط الخارجية للحمامات وسقف الدور السفلى للبحث عن أثر المياه، إذا وجدت آثار المياه يستلزم ذلك إعادة العزل مرة أخرى وإعادة الإختبار بالتبعية، بعد استلام العزل يتم عمل طبقة حماية خفيفة من خرسانة على العزل.



ونصل لمرحلة تشطيب الأرضيات، وخامات تشطيب الأرضيات هي الرمل والاسمنت الأسود و شيكارة أسمنت أبيض يجب التأكد أن ميزان الأرض مضبوط ووجود الميول المطلوب عند الحاجة لتسهيل تصريف المياه إلى البلاعات، ويجب تركيب وزرة عرضها 8 سم على جميع حوائط الشقة و التأكد من إستواء الوزارات، كما يتم تركيب خامات الأرضيات لجميع الغرف والصالات والممرات بحسب الميزانية المخصصة والذوق والتصميم من سيراميك أو رخام أو باركيه وبورسلين بعد الانتهاء من عمل البلاط لجميع الارضيات يتم عمل اللياسة لأرضية الحمامات والمطابخ الدور الأول والأسطح بعد الانتهاء من لياسة الحمامات والمطابخ يتم عمل العزل المائي ثم اختبار العزل، وبعد ذلك يتم تبليطها و تكون بنزول عن مستوى بلاط الغرف بـ 2 سم.



أعمال السقف والجبس هي المرحلة التالية، ويمكن الاستغناء عن هذه المرحلة لكنها أساسية إذا كان التصميم يحتوى على تركيبات بيت النور أو (السبوتات) بالإضافة لإضافة شكل جمالي خاص بالأسقف أو الكرانيش، ويمكن إستخدام خامتين لأعمال الأسقف والجبس: إما أن يكون مصيص وهو المستخدم في عمل الكرانيش، أو جيبسوم بورد وهو يستخدم في عمل زخارف للأسقف وبيت النوم، و تبدأ مرحلة اللياسة مع تركيب الشبوك وتثبيتها بشكل جيد مع شبوك الزوايا. في حال أنه عمل أسقف مستعارة من الجبس أو خلافه فالكثير يفضل عدم عمل اللياسة للأسقف، ومن المهم الإهتمام بجودة اللحامات بين كل قطعة وقطعة وبين الزوايا وخصوصا في الأركان فيراعى صنفرة الأسطح بشكل جيد، وعمل فتحات الإضاءة بعد الانتهاء من عمل سقف كل غرفة مباشرة



وتأتى مرحلة الدهانات، وهنا يتم تجهيز الحوائط وطلائها بالألوان المناسبة لذوقك و حسب التصميم، كما يتم إختيار نوع الدهانات والذي يختلف حسب الاحتياجات والميزانية، وقبل البدأ يجب طلاء وجهين عازل (سيلر )، وإعطاء عدد 2 سكينة معجون وتركها حتى تمام الجفاف، ويعود النقاش لعمل سكينة المعجون الثالثة وبطانة اللون الذي قمتم باختياره، وبعد ذلك تتم عملية الصنفرة ثم البطانة ثم عمل وجهين من الطبقة النهائية.



ثم تأتى مرحلة أعمال Finish الكهرباء، وفي هذه المرحلة يتم توصيل الأسلات وتركيب النجف ووحدات الإضاءة، ويقوم الكهربائي بتوصيل الأسلاك الكهربائية للأجهزة بالحمام، من سخان، مفاتيح إضاءة، وبعد ذلك يقوم السباك بتمديد الوصلات اللازمة داخل دورات المياه وعلى السطح.



وعند انتهاء الوجه الأول من الدهان يتم تركيب الأفياش والمفاتيح الكهربائية وتركيب القواطع الكهربائية في علبها و تركيب الإضاءة و تشغليها تجريبيًا، وحان موعد تركيب غطيان البرايز والمفاتيح والتابلوه الرئيسى، وتركيب النجف بعد الإنتهاء من كل الأعمال الأخرى، ويمكنك تقديم طلب إيصال الخدمة الكهربائية للمنزل و الهاتف أيضًا لتجنب التأخير

أعمال Finish السباكة، وفي هذه المرحلة يقوم السباك باستكمال أعمال الصرف النهائية.



وتأتى لآخر مرحلة وهى تمديد شبكة مواسير الصرف وبلاعات الأرضية ومخارج صرف التواليت وتوصيل شبكة صرف التكيفات

شراء وتركيب الحوض وقاعدة التواليت والخلاطات والصبانات و أغطية البلاعات والشورات في الحمامات وتركيب الحوض والخلاطات في المطبخ مع تجربة كل قطعة قبل استلامها.



وأخيرا يجب أن نراعي راعي تنسيق أماكن الأجهزة (الموقد والفرن والسخانات) التي ستعمل بالغاز بشكل يسمح بعمل التوصيلات بشكل أنيق وغير مؤذي بصريا لعمل توصيلات الغاز على أن تبقى تركيبات الأبواب والشبابيك لآخر وقت حتى لا تتعرض للتلف، ويقوم النقاش بطلاء الأبواب والشبابيك (إذا كانت من الخشب) قبل تركيب الاكسسوارات، وبعد الإنتهاء من الدهانات يقوم النجار بتركيب مقابض الأبواب والكوالين والأوكر وتسكيك الأبواب، كما يجب أن يراعى شراء اكسسوارات وحدايد من خامات جيدة ومتينة حيث أنها تستهلك مع الاستخدام، وإذا كانت الشبابيك وأبواب البلكونات من الألوميتال فيتم تركيبها بعد مرحلة المحارة.