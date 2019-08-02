ترامب: اليوان الصيني ذاهب إلى الجحيم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه على الصين أن تفعل الكثير من أجل إحداث تحول في مسار مفاوضات التجارة مع الولايات المتحدة وإنه يمكنه زيادة الرسوم الجمركية على بضائع صينية.



وتحدث دونالد ترامب إلى الصحفيين في البيت الأبيض، وقال: يجب على الولايات المتحدة أن يكون لديها اتفاق تجاري أفضل مع الصين، وليس اتفاقا متكافئا، وأضاف أن "اليوان الصيني ذاهب إلى الجحيم".



وقال دونالد ترامب، إنه قد يؤجل أو يلغي فرض رسوم جمركية عقابية على الصين إذا اتخذت إجراءات إيجابية.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تعهد بفرض رسوم إضافية نسبتها 10 بالمئة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار، اعتبارا من أول سبتمبر، مما أدى إلى تصاعد حدة الحرب التجارية وهز الأسواق المالية.



ومن شأن الرسوم الإضافية أن توسع نطاق الرسوم التجارية التي فرضها ترامب لتشمل جميع السلع الصينية التي تستوردها الولايات المتحدة تقريبا وتمثل نهاية هدنة في النزاع التجاري المستمر منذ عام والذي أدى إلى تباطؤ النمو العالمي وعرقلة سلاسل الإمداد.



كما هدد دونالد ترامب بزيادة الرسوم إذا لم يتحرك الرئيس الصيني شي جين بينج بسرعة أكبر للتوصل إلى اتفاق تجاري.



وقالت الصين إنها لن ترضح للابتزاز، وحذرت من إجراءات انتقامية بعد أن تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم إضافية بالنسبة المشار إليها آنفا، على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار.