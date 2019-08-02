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من غير بطانة.. رانيا يوسف تفاجئ جمهورها بإطلالة جريئة.. صور

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 10:54 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
رشا عوني
نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات انستجرام،مفاجئة جمهورها بلوك جديد.

وظهرت رانيا يوسف في إطلالة شبابية جريئة حيث ارتدت شورت أسود مع بلوزة لامعة بالفضي، ومكشوفة الظهر.

واختارت رانيا تسريحة شعر بسيطة حيث تركت شعرها منسدلا على ظهرها مع ماكياج سواريه واكسسوارات بسيطة.

وتلقت رانيا يوسف العديد من التعليقات على صورها الجريئة من متابعيها على انستجرام، كما تلقت تعليقات من زميلاتها النجمات منهن لقاء الخميسي.
من غير بطانة.. رانيا يوسف تفاجئ جمهورها بإطلالة جريئة.. صور
من غير بطانة.. رانيا يوسف تفاجئ جمهورها بإطلالة جريئة.. صور
من غير بطانة.. رانيا يوسف تفاجئ جمهورها بإطلالة جريئة.. صور
من غير بطانة.. رانيا يوسف تفاجئ جمهورها بإطلالة جريئة.. صور

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